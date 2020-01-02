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2 января • обновлено в 18:01
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Драма года: бегун упустил победу за метр до финиша и не стал рекордсменом

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Супердраматичной развязкой был отмечен 15-километровый забег в популярной гонке Сан-Сильвестр в бразильском Сан-Паулу.

Драматичный финиш гонки в Сан-Паулу

Драматичный финиш гонки в Сан-Паулу

Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо лидировал почти всю дистанцию длиною в полтора десятка километров. На финише 19-летний спортсмен снизил темп, уже предвкушая победу, но в итоге пережил разочарование. На последнем метре (!) его обошел 23-летний кениец Кибивотт Канди, который нашел в себе силы для финального рывка, когда до финишной ленты оставалось совсем немного.

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Интересно, что время, показанное Кибивоттом Канди, оказалось рекордным для данной гонки – 42 минуты 59 секунд. Киплимо отстал от него всего на секунду, остановившись на показателе ровно 43 минуты.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время ультрамарафона в США бегун умер необычной смертью возле финиша.

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Автор
Денис Карпов
Место
Бразилия Сан-Паулу
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