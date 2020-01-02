Драма года: бегун упустил победу за метр до финиша и не стал рекордсменом

Супердраматичной развязкой был отмечен 15-километровый забег в популярной гонке Сан-Сильвестр в бразильском Сан-Паулу.

Драматичный финиш гонки в Сан-Паулу

Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо лидировал почти всю дистанцию длиною в полтора десятка километров. На финише 19-летний спортсмен снизил темп, уже предвкушая победу, но в итоге пережил разочарование. На последнем метре (!) его обошел 23-летний кениец Кибивотт Канди, который нашел в себе силы для финального рывка, когда до финишной ленты оставалось совсем немного.

El final de la San Silvestre de Sao Pulo fue de locos. Ganó Kibiwott Kandie a Jacob Kiplimo en la línea de meta y haciendo nuevo récord. Impresionante. (vídeo: @SporTV)pic.twitter.com/neqNA0cTZx — David De las Heras (@David_Heras) 1 Eanáir 2020

Новости В США ультрамарафонец во время забега получил разрыв пищевода

Интересно, что время, показанное Кибивоттом Канди, оказалось рекордным для данной гонки – 42 минуты 59 секунд. Киплимо отстал от него всего на секунду, остановившись на показателе ровно 43 минуты.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время ультрамарафона в США бегун умер необычной смертью возле финиша.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!