Домашняя тренировка от Свитолиной во время карантина: теннисистка опубликовала видео

Лучшая украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина опубликовала видео с комплексом упражнений, которые всем помогут держать себя в форме во время карантина.

Украинка предложила пользователям семь упражнений на мышцы брюшного пресса, бедра и ягодицы, а также поясницу.

"Круговая тренировка. 20 повторений на каждое упражнение. Первый уровень – три подхода, второй уровень – пять подходов, третий уровень –семь подходов. 90 секунд отдыха между подходами", – написала Свитолина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина и ее бойфренд, французский теннисист Монфис сняли шуточный ролик, в котором высмеяли панику из-за коронавируса.

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