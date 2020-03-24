Домашняя тренировка от Свитолиной во время карантина: теннисистка опубликовала видео

Лучшая украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина опубликовала видео с комплексом упражнений, которые всем помогут держать себя в форме во время карантина.
Украинка предложила пользователям семь упражнений на мышцы брюшного пресса, бедра и ягодицы, а также поясницу.
ABS 🏠 circuit ⭕️ : 20 times each exercise 🥊: LEVEL(1) 3 sets, LEVEL (2) 5 sets, LEVEL(3) 7 sets. 🐌: 90sec rest between sets. 1.🔥Plank knee to chest 2.🔥 Scissors 3.🔥Knee to elbow 4.🔥Reverse crunch 5.🔥”Thread the needle” 6.🔥Leg raises 7.🔥Hip dips #StayAtHome #homeworkout #abs #fitness #fitspo #sunday
"Круговая тренировка. 20 повторений на каждое упражнение. Первый уровень – три подхода, второй уровень – пять подходов, третий уровень –семь подходов. 90 секунд отдыха между подходами", – написала Свитолина.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина и ее бойфренд, французский теннисист Монфис сняли шуточный ролик, в котором высмеяли панику из-за коронавируса.
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