Трамп на арене! Диас – Масвидаль: смотреть онлайн бой UFC 244

Американские бойцы Нейт Диас и Хорхе Масвидаль в субботу, 2 ноября, проводят главный поединок вечера в рамках шоу Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 244.

Бойцовский вечер проходит на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию боя Диас – Масвидаль. Ориентировочное начало – в 5:00 утра по киевскому и в 6:00 утра по московскому времени воскресенья,3 ноября.

В поединке определится главный гангстер UFC, а на кону стоит специальный пояс "самого жесткого ублюдка" (Baddest Motherfucker).

UFC 244

Полусредний вес

Нью-Йорк, Madison Square Garden

Нейт Диас (20-11-0, США) – Хорхе Масвидаль (34-13-0, США)

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4:31. Благой Иванов и Деррик Льюис сейчас выйдут в октагон. Тяжелый вес.

4:24. Вот это нокаут! Кевин Ли ударом ногой в голову вырубил Гиллеспи. В первом раунде.

4:20. Вот вам фотофакт.

4:12. Ох ничего себе! Дональд Трамп среди зрителей!

4:11. Грегор Гиллеспи и Кевин ли в легком весе у нас первыми подерутся.

4:08. Биток на Madison Square Garden. 20 тысяч народу.

3:57. Вот-вот начнутся у нас бои главной карты вечера.

03:40. Доброй ночи всем любителям смешанных единоборств. В Нью-Йорке сегодня проходит один из самых эпичных боев года в UFC.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нейт Диас резко высказался в адрес российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова

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