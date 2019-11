Трамп на арене! Диас – Масвидаль: смотреть онлайн бой UFC 244

Американские бойцы Нейт Диас и Хорхе Масвидаль в субботу, 2 ноября, проводят главный поединок вечера в рамках шоу Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 244.

Бойцовский вечер проходит на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию боя Диас – Масвидаль. Ориентировочное начало – в 5:00 утра по киевскому и в 6:00 утра по московскому времени воскресенья,3 ноября.

LIVE from the Mecca 🌃🏆 #UFC244 gets started at 6:30pmET on @UFCFightPass! pic.twitter.com/HqIxAab4ng