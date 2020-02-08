"Девочка очень эмоциональная": что пережила Александра Солдатова, прежде чем ее довела булимия

Известная российская гимнастка Александра Солдатова, которая попыталась покончить с собой после долгих лет борьбы с булимией, прошла много трудностей на пути к чемпионским достижениям.
Тренер девушки Анна Шумилова рассказывала раньше, как они ездили на тренировки за 70 километров из Дмитрова в Новогорск Московской области, - поскольку туда нельзя было переехать, девочка практически жила в машине. На тот момент ей было всего 12 лет.
Но уже тогда у нее замечали большую старательность, а "единственным минусом" называли "бесконечные мысленные комбинации", которые вертелись у нее в голове.
Солдатова была закомплексованной, не верила в свою привлекательность и умение красиво двигаться, и перебарывала это длительными тренировками. Однако, была она и эмоциональной. Одна ошибка могла выбить ее из потока.
С годами проблемы, судя по всему, не прошли. В начале июня 2018 года стало известно, что Александра поправилась на пять килограммов за неделю и сломала ногу, - кость не выдержала больший вес при сложном прыжке.
#NEWS Unfortunately, Sasha has a trauma in her leg. - Viner called her "not to disciplinated" and said it happened because she gained about 5 kilos in a week. - Aleksandra said that no one gained 5 kilos. She doesn't know why Viner said it. Sasha sustained that the injury is caused by the intense physical activity. @sanchos21 #teamsoldy #aleksandrasoldatova #soldatova #soldyteam #rhythmicgymnastics #rg #getwellsoon
Незадолго до этого, 1 июня, девушка только отпраздновала свой 20-й день рождения и, видимо, позволила себе лишнего.
Вот фото с дня празднования:
С днем рождения тебя, Саша! 🎊🎁 Я не могу проверить, что тебя двадцать лет сегодня... 🙊💕💪 Я желаю тебя здоровья, удачи, счастье и победы 💝🎉 Пусть все твои мечты сбудутся 🌟 @sanchos21 @sanchos21 @sanchos21 @love_shumik @anna_dyachenko_team #aleksandrasoldatova #sanchos21 #teamsoldy #soldyteam #soldatova
Happy birthday, Sasha! 🎊 Part 2 1st of June. The day when an angel came to earth: Aleksandra Soldatova 🌟👼. Thank you for inspiring and motivating us ... Remember we will always be there watching and supporting you! Wishing you all the best 💕🎉 @sanchos21 @sanchos21 @sanchos21 @love_shumik @anna_dyachenko_team
Вероятно, необходимость постоянного контроля за своим телом, изнурительные тренировки с ранних лет и стали основой для расстройства пищевого поведения у Солдатовой, булимии.
Общественности этот диагноз стал известен уже только после попытки суицида спортсменки.
У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!