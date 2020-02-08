"Девочка очень эмоциональная": что пережила Александра Солдатова, прежде чем ее довела булимия

Известная российская гимнастка Александра Солдатова, которая попыталась покончить с собой после долгих лет борьбы с булимией, прошла много трудностей на пути к чемпионским достижениям.

Тренер девушки Анна Шумилова рассказывала раньше, как они ездили на тренировки за 70 километров из Дмитрова в Новогорск Московской области, - поскольку туда нельзя было переехать, девочка практически жила в машине. На тот момент ей было всего 12 лет.

Но уже тогда у нее замечали большую старательность, а "единственным минусом" называли "бесконечные мысленные комбинации", которые вертелись у нее в голове.

Солдатова была закомплексованной, не верила в свою привлекательность и умение красиво двигаться, и перебарывала это длительными тренировками. Однако, была она и эмоциональной. Одна ошибка могла выбить ее из потока.

С годами проблемы, судя по всему, не прошли. В начале июня 2018 года стало известно, что Александра поправилась на пять килограммов за неделю и сломала ногу, - кость не выдержала больший вес при сложном прыжке.

Незадолго до этого, 1 июня, девушка только отпраздновала свой 20-й день рождения и, видимо, позволила себе лишнего.

Вот фото с дня празднования:

Вероятно, необходимость постоянного контроля за своим телом, изнурительные тренировки с ранних лет и стали основой для расстройства пищевого поведения у Солдатовой, булимии.

Общественности этот диагноз стал известен уже только после попытки суицида спортсменки.

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