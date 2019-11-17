Боец ММА победил редчайшим ударом "раскат грома" - видеофакт

Французский боец смешанного стиля (MMA) Деви Галлон фантастическую победу над представителем Великобритании Россом Пирсоном в поединке промоушна Probellum 1.

Бой завершился в третьем раунде после того, как Галлону удалось провести редчайший удар ногой с разворота, который известен под названием "раскат грома".

35-летний уроженец Сандерленда явно не ожидал, что французу удастся так сложиться в полете, поэтому он даже не успел выставить блок. Рефери моментально остановил встречу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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