Главная Новости
17 ноября • обновлено в 22:59
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Боец ММА победил редчайшим ударом "раскат грома" - видеофакт

Боец ММА победил редчайшим ударом "раскат грома" - видеофакт
Встреча завершилась досрочно
1.4т Читать материал на украинском

Французский боец смешанного стиля (MMA) Деви Галлон фантастическую победу над представителем Великобритании Россом Пирсоном в поединке промоушна Probellum 1.

Бой завершился в третьем раунде после того, как Галлону удалось провести редчайший удар ногой с разворота, который известен под названием "раскат грома".

35-летний уроженец Сандерленда явно не ожидал, что французу удастся так сложиться в полете, поэтому он даже не успел выставить блок. Рефери моментально остановил встречу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости
Боец UFC редчайшим ударом отправил соперника в кошмарный нокаут

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо потерял связь с реальностью после того, как его нокаутировал француз Хаким Кетаибо

После нокаута Кеведо не сразу пришел в себя, а очнувшись, подумал, что именно он одержал победу и начал радоваться.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
MMA
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги