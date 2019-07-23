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Депутат Госдумы России наказан МОК и лишен "золота" Олимпиады

1.5т Читать материал на украинском

Узбекистанский борец вольного стиля Артур Таймазов лишен золотой медали летней Олимпиады-2012 в Лондоне.

Артур Таймазов

Артур Таймазов

РБК

После перепроверки допинг-тестов у спортсмена в пробе нашли анаболический стероид туринабол, сообщает пресс-служба МОК.

В 2017 году Таймазова уже лишали "золота" Пекина-2008 по той же причине. Тогда в его пробе нашли туринабол и станозолол.

Таймазов выступал за сборную Узбекистана, хотя родился в Северной Осетии. Сейчас он депутат Государственной думы России VII созыва от партии "Единая Россия" и заместитель председателя Комитета ГД РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

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Тема
вольная борьба
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кор Павел
Кор Павел
Если нормально капнуть, у любого спортсмена что то да найдут.у кого сильная медицина тот почти всегда чист.
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