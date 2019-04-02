МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

"Давайте запретим такого президента": Губерниев угодил в скандал

1.4тЧитать материал на украинском

Комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался в адрес главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, после ее предложения запретить лыжникам РФ пользоваться соцсетями на время соревнований.

Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев

ТАСС

"Если она так говорит, то давайте мы запретим такого президента Федерации лыжных гонок. Потому что это бред. До свидания! Хотя если еще есть вопросы... Давайте вернемся к довоенным автомобилям, например. Каждый спортсмен сам себя ограничивает в чем-то. Зачем вводить общие ограничения?" – сказал Губерниев.

"Давайте запретим такого комментатора, пользы в миллион раз больше будет", - отреагировали юзеры в сети.

"Давайте запретим такого президента": Губерниев угодил в скандал
"Давайте запретим такого президента": Губерниев угодил в скандал
"Давайте запретим такого президента": Губерниев угодил в скандал
"Давайте запретим такого президента": Губерниев угодил в скандал
"Давайте запретим такого президента": Губерниев угодил в скандал
"Давайте запретим такого президента": Губерниев угодил в скандал
"Давайте запретим такого президента": Губерниев угодил в скандал
"Давайте запретим такого президента": Губерниев угодил в скандал
Новости
"Б*дло тупорылое": "д*бил Губерниев" нарвался в России

Недавно двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов лайкнул комментарий с просьбой заменить комментатора Дмитрия Губерниева в эфирах с чемпионата мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики потребовали уволить Губерниева за клевету в адрес чемпиона мира по биатлону Антона Бабикова.

Ранее Губерниев стал жертвой оскорбительных комментариев в интернете после того, как провел митинг на Манежной площади (Москва) в поддержку Владимира Путина.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "лыжные гонки" на OBOZREVATEL.

Тема
лыжные гонки
Персона
Дмитрий Губерниев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения