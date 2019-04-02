"Давайте запретим такого президента": Губерниев угодил в скандал

Комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался в адрес главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, после ее предложения запретить лыжникам РФ пользоваться соцсетями на время соревнований.

Дмитрий Губерниев ТАСС

"Если она так говорит, то давайте мы запретим такого президента Федерации лыжных гонок. Потому что это бред. До свидания! Хотя если еще есть вопросы... Давайте вернемся к довоенным автомобилям, например. Каждый спортсмен сам себя ограничивает в чем-то. Зачем вводить общие ограничения?" – сказал Губерниев.

"Давайте запретим такого комментатора, пользы в миллион раз больше будет", - отреагировали юзеры в сети.

Недавно двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов лайкнул комментарий с просьбой заменить комментатора Дмитрия Губерниева в эфирах с чемпионата мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики потребовали уволить Губерниева за клевету в адрес чемпиона мира по биатлону Антона Бабикова.

Ранее Губерниев стал жертвой оскорбительных комментариев в интернете после того, как провел митинг на Манежной площади (Москва) в поддержку Владимира Путина.

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