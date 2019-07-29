Четыре медали: юные украинские дзюдоисты покуражились на олимпийском фестивале

Украинские дзюдоисты добыли четыре медали на XV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который с 24 по 29 июля проходил в столице Азербайджана Баку.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил президент Федерации дзюдо Украины Роман Насиров. Бронзовые награды завоевали Никита Голобородько (50 кг), Тимур Валеев (81 кг) и Юлия Курченко (63 кг), а Сергей Неботов стал обладателем "серебра".

"Всего в соревнованиях приняли участие около 3600 атлетов, среди них 68 украинских спортсменов, которые соревновались в семи из 10 возможных видов спорта: велоспорте, волейболе, дзюдо, легкой атлетике, плавании, спортивной борьбе (вольной, женской и греко-римской) и спортивной гимнастике. За весь период участия украинских дзюдоистов в ЕЮОФ с 1993 года завоевано 46 медалей: 13 золотых, 12 серебряных, 21 бронзовая, ни разу наши спортсмены не возвращались домой без наград", – написал Роман Насиров.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла чемпионат мира 2019 года.

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