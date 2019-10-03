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3 октября • обновлено в 20:20
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Чемпионка мира трагически погибла во время прогулки

5.2т Читать материал на украинском

Канадская чемпионка мира по фристайлу среди юниоров Микайла Мартин погибла во время прогулки на горном велосипеде.

Как сообщает CTV News, причиной гибели 22-летней спортсменки стал несчастный случай, произошедший в ее родном городе Сквомиш.

Микайла Мартин

Микайла Мартин

Instagram

Мартин получила травму, когда вместе с другом каталась по трассе в скалах. Спортсменку доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

В полиции Сквомиша гибель спортсменки назвали огромной потерей не только для ее семьи, но и для всего города.

"Не можем не подчеркнуть, что приключения в Сквомише сопряжены с неотъемлемыми рисками", — отметил представитель полиции, имея в виду местные трассы для горных велосипедов.

В 2018 году Мартин выиграла юниорский чемпионат мира в дисциплине "ски-кросс". Во время соревнований она получила несколько травм, но претендовала на попадание в сборную и была готова к гонкам в 2019-2020 годах.

Микайла Мартин

Микайла Мартин

Instagram

Микайла Мартин

Микайла Мартин

Instagram

Микайла Мартин

Микайла Мартин

Instagram

Микайла Мартин

Микайла Мартин

Instagram

Микайла Мартин

Микайла Мартин

Instagram

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Место
Канада
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