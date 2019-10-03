Чемпионка мира трагически погибла во время прогулки

Канадская чемпионка мира по фристайлу среди юниоров Микайла Мартин погибла во время прогулки на горном велосипеде.

Как сообщает CTV News, причиной гибели 22-летней спортсменки стал несчастный случай, произошедший в ее родном городе Сквомиш.

Микайла Мартин Instagram

Мартин получила травму, когда вместе с другом каталась по трассе в скалах. Спортсменку доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

В полиции Сквомиша гибель спортсменки назвали огромной потерей не только для ее семьи, но и для всего города.

"Не можем не подчеркнуть, что приключения в Сквомише сопряжены с неотъемлемыми рисками", — отметил представитель полиции, имея в виду местные трассы для горных велосипедов.

В 2018 году Мартин выиграла юниорский чемпионат мира в дисциплине "ски-кросс". Во время соревнований она получила несколько травм, но претендовала на попадание в сборную и была готова к гонкам в 2019-2020 годах.

Микайла Мартин Instagram

Микайла Мартин Instagram

Микайла Мартин Instagram

Микайла Мартин Instagram

Микайла Мартин Instagram

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