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Чемпионат в Чечне перерос в грандиозную драку

3.3тЧитать материал на украинском

В Чеченской Республике чемпионат по вольной борьбе завершился массовой потасовкой. Инцидент произошел в спортзале одной из школ города Курчалой.

В турнире участвовали молодые ребята 2002–2004 годов рождения. На соревнования было заявлено порядка 80 бойцов, и почти все приняли участие в потасовке.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости
Футболисты "Динамо" и "Зари" устроили драку в матче

Напомним, что жутким побоищем досрочно завершился ответный матч чемпионата России по водному поло между казанским "Синтезом" и волгоградским "Спартаком". Когда до финальной сирены оставалось чуть более 4-х минут, игроки устроили массовую драку на воде.

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Тема
вольная борьба
Место
Россия
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