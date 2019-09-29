Чемпиона Европы из Украины после финиша увезли в реанимацию: что случилось

Чемпион Европы по спортивной ходьбе Марьян Закальницкий был срочно госпитализирован после финиша на дистанции 50 км на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Катаре.

Марьян Закальницкий

Марьян Закальницкий

Марьян Закальницкий

Марьян Закальницкий

Марьян Закальницкий

Марьян Закальницкий

"Если до 20-го километра я потел, то потом вообще прекратилось потоотделение. Я шел совершенно сухим. После 30-го километра уже даже думал о том, а не лучше ли сойти, но не мог себе этого позволить. Понимал, что соперники впереди могут "посыпаться" и есть шанс зацепиться за восьмерку. Я проснулся уже под капельницей. Не помню, как меня туда везли. Помню, что у меня очень поднялась температура и меня поместили в ледяную ванну", – цитирует 25-летнего уроженца Ивано-Франковщины пресс-служба ФЛАУ.

Несмотря на жару и обезвоживание Марьян финишировал девятым.

Как сообщал OBOZREVATEL, тайский легкоатлет свершил неожиданный поступок в забеге на 10 километров на турнире CAT 10K Thailand Championship.

Спортсмен помог травмированному сопернику после того, как тот упал у финишной прямой

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!