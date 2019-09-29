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29 сентября • обновлено в 21:23
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Чемпиона Европы из Украины после финиша увезли в реанимацию: что случилось

5.3т Читать материал на украинском

Чемпион Европы по спортивной ходьбе Марьян Закальницкий был срочно госпитализирован после финиша на дистанции 50 км на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Катаре.

Марьян Закальницкий

Марьян Закальницкий

Марьян Закальницкий

Марьян Закальницкий

Марьян Закальницкий

Марьян Закальницкий

Марьян Закальницкий

Марьян Закальницкий

Марьян Закальницкий

Марьян Закальницкий

Марьян Закальницкий

Марьян Закальницкий

"Если до 20-го километра я потел, то потом вообще прекратилось потоотделение. Я шел совершенно сухим. После 30-го километра уже даже думал о том, а не лучше ли сойти, но не мог себе этого позволить. Понимал, что соперники впереди могут "посыпаться" и есть шанс зацепиться за восьмерку. Я проснулся уже под капельницей. Не помню, как меня туда везли. Помню, что у меня очень поднялась температура и меня поместили в ледяную ванну", – цитирует 25-летнего уроженца Ивано-Франковщины пресс-служба ФЛАУ.

Несмотря на жару и обезвоживание Марьян финишировал девятым.

Украинского легкоатлета после финиша ЧМ увезли в реанимацию

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Как сообщал OBOZREVATEL, тайский легкоатлет свершил неожиданный поступок в забеге на 10 километров на турнире CAT 10K Thailand Championship.

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Тема
легкая атлетика
Место
Катар Доха
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
50 кілометрів в пекельному Катарі? Жесть, Спарта якась
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А что у каклов есть чимпионы.
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