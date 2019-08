Чемпион UFC сенсационно проиграл титул нокаутом

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Даниэль Кормье (22-2) неожиданно проиграл свой титул нокаутом этническому хорвату Стипе Миочичу (19-3).

Главный поединок на турнире UFC 241 в Анахайме сенсационно завершился в третьем раунде. Первые два прошли при тотальном преимуществе Кормье. 40-летний американец удачно работал в стойке и совершил эффектный тейкдаун, едва не завершившийся нокаутом Миочича.

Just how strong is @dc_mma? 😳 #UFC241 pic.twitter.com/zU3N1hqqVX