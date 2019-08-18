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Чемпион UFC сенсационно проиграл титул нокаутом

1.3т Читать материал на украинском

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Даниэль Кормье (22-2) неожиданно проиграл свой титул нокаутом этническому хорвату Стипе Миочичу (19-3).

Главный поединок на турнире UFC 241 в Анахайме сенсационно завершился в третьем раунде. Первые два прошли при тотальном преимуществе Кормье. 40-летний американец удачно работал в стойке и совершил эффектный тейкдаун, едва не завершившийся нокаутом Миочича.

В третьей пятиминутке Стипе смог найти ключ к успеху. Кормье сосредоточился на защите корпуса, а Миочич за минуту до конца раунда попал по челюсти. Даниэля повело, он отошел к сетке, где его и добил американский хорват.

Кормье - Миочич

Кормье - Миочич

Кормье - Миочич

Кормье - Миочич

Кормье - Миочич

Кормье - Миочич

Кормье - Миочич

Кормье - Миочич

Кормье - Миочич

Кормье - Миочич

Кормье - Миочич

Кормье - Миочич

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре прошлого года Кормье победил удушающим приемом соотечественника Деррика Льюиса и сохранил титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

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Тема
UFC
Персона
Стипе Миочич
Место
США
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