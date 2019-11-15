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15 ноября • обновлено в 17:57
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Бросают тень: России жестко напомнили об угрозе пропуска Олимпиады

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Глава Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор прокомментировал допинговый скандал с атлетами РФ, которых могут не допустить к Олимпиаде-2020.

Он заявил, что изменения в базе данных московской лаборатории бросают тень не только на завершивших карьеру, но и на действующих российских спортсменов.

Бросают тень: России жестко напомнили об угрозе пропуска Олимпиады

ТАСС

"Данные лаборатории выглядят недостоверными и неполными. Это бросает тень в том числе на действующих российских спортсменов, если их данные будут не безупречны. Одним из последствий может стать отстранение от Олимпийских игр. В том случае, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не примет наши выводы и посчитает их несправедливыми, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). Я ожидаю, что исполнительный комитет WADA одобрит рекомендации. Если же возникнут разногласия, надеюсь, что CAS поддержит правила", – сказал Тэйлор, которого цитирует ТАСС.

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17 ноября состоится заседание комитета по соответствию, который должен сформировать рекомендацию исполкому WADA относительно статуса РУСАДА. На основании этой рекомендации 9 декабря исполком WADA примет решение о соответствии или несоответствии организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, РУСАДА может потерять статус соответствия из-за подмены данных московской лаборатории, ранее переданных в WADA. Если это произойдет, Россия может быть не допущена к участию в Олимпиадах 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Темы
Олимпиада-2020 Олимпиада-2022
Место
Россия
Тег
WADA
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