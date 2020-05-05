Главная Новости
5 мая • обновлено в 18:12
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Брешут психологи": Емельяненко расплакался на камеру

2.8т
Читать материал на украинском

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провел эксперимент, чтобы проверить слова психологов, которые утверждают, что человеку становится легче, если он поплачет.

"Психологи говорят, что, когда поплачешь, становится легче. Легче мне не стало. Брешут психологи. Пошел я заниматься спортом. Всем хорошего дня и отличного настроения", – поделился результатами эксперимента Емельяненко-младший.

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко

Instagram Александра Емельяненко

Напомним, 3 апреля в Москве должен был состояться его поединок против Магомеда Исмаилова, однако бой был перенесен из-за пандемии коронавируса. Александр находится в столице Чечни, Грозном, где тренируется, чтобы поддерживать физические кондиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Емельяненко-младший пустил себе кровь и опубликовал доказательство в Instagram.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Александр Емельяненко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12697.

    Вылечились: 1875. Умерли: 316.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – 252 тысячи.

  • В Израиле создали уникальный препарат от коронавируса, который является и вакциной, и лекарством.

  • Кабмин заявил, что карантин в Украине могут продлить после 22 мая.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
FaZe
VS
Godsent
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.65 Сделать ставку
Nemiga
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
1.65 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Unique
Победа Team Spirit с форой в -5,5 раунда на первой карте
1.75 Сделать ставку
forZe
VS
Winstrike
Победа Winstrike
1.95 Сделать ставку
Envy
VS
Bad News Bears
Победа Bad News Bears
1.97 Сделать ставку
Liquid
VS
Yeah
Победа Liquid на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.55 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
Movistar Riders
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.82 Сделать ставку
Espada
VS
Syman
Победа Espada
1.55 Сделать ставку