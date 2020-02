Бойцы UFC устроили шоу на дуэли взглядов перед чемпионским боем

Непобедимый чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (18-0) и его соперник в чемпионском бою Йоэль Ромеро (13-4) превратили дуэль взглядов в танцевальное состязание.

Как сообщает агентство EssentiallySports, после пресс-конференции бойцы отправились на дуэль взглядов, во время которой Адесанья внезапно начал подтанцовывать, а его соперник без раздумий присоединился к пляскам.

Step Up: UFC 248 🤣@stylebender kicked it off, but @yoelromeromma finished it pic.twitter.com/CMw1E7YOiU