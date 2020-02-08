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9 февраля • обновлено в 03:05
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Бойцы UFC устроили шоу на дуэли взглядов перед чемпионским боем

2.2т
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Непобедимый чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (18-0) и его соперник в чемпионском бою Йоэль Ромеро (13-4) превратили дуэль взглядов в танцевальное состязание.

Как сообщает агентство EssentiallySports, после пресс-конференции бойцы отправились на дуэль взглядов, во время которой Адесанья внезапно начал подтанцовывать, а его соперник без раздумий присоединился к пляскам.

Танцевальный баттл на дуэли взглядов Адесаньи и Ромеро

Танцевальный баттл на дуэли взглядов Адесаньи и Ромеро

Стоит отметить, что бой Адесаньи против Ромеро не был запланирован, ведь новозеландский боец должен был проводить защиту титула в поединка против бразильца Пауло Косты (13-0), но тот получил травму.

Чемпионский поединок между Адесаньей и Ромеро в рамках турнира UFC 248 состоится 8 марта.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня, 8 февраля, в американском Хьюстоне пройдет турнир UFC 247, в рамках которого состоится два чемпионских боя. Прямая трансляция поединков начнется в воскресенье, 9 февраля, в 5:00 по киевскому времени.

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Тема
UFC
Тег
шоу
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