Украинский бойкот России в отборе ЧМ по пляжному футболу получил неожиданное продолжение

Сборной Украины по пляжному футболу не будут присуждать технические поражения в отборе к ЧМ-2019 после отказа "желто-синих" ехать на этап европейской квалификации в Москву.

Более того, нашей команде организаторы решили не искать замены. "Вместо сборной Украины, отказавшейся от участия в соревновании, другая команда приглашена не будет. Украинской сборной не будут засчитываться технические поражения. В квалификации сыграют 19 команд", – заявили в оргкомитете ТАСС.

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Отметим, что украинская сборная из-за бойкота российского этапа квалификации ЧМ-2019 не сможет принять участие в основной розыгрыше мундиаля, который в конце осени пройдет в Уругвае.

Как сообщал OBOZREVATEL в Ассоциации пляжного футбола Украины объяснили отказ посылать команду на квалификационные матчи мирового первенства в столицу России.

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