Бой между Джаддалом Алибековым, бойцом ММА из Чечни, и Алимом Гуговым, спортсменом из Кабардино-Балкарии ознаменовался грандиозным скандалом.

Поединок прошел 7 марта в Черкесске в рамках лиги ACA Young Eagles 12 и закончился избиением рефери.

После того, как судья назвал Аликбекова победителем, поклонники Гугова ворвались в ринг и устроили массовую драку с арбитром и спортсменами.

В итоге потасовку удалось прекратить только с помощью полиции и службы охраны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта встреча чемпионата России по футболу между грозненским "Ахматом" и питерским "Зенитом" была прервана из-за драки на трибунах.

По словам очевидцев махач начался перед матчем, а продолжился в конце второго тайма. На 86-й минуте болельщики гостей сняли футболки. Чеченских зрителей это не устроило и некоторые побежали к трибуне гостей.

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