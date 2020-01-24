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25 января • обновлено в 02:19
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Боец UFC устроил бой с двумя красотками: на видео показали, что из этого вышло

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Один из самых талантливых бойцов мира UFC в полулегком весе 25-летний Грант Доусон поучаствовал в тренировочном поединке 2 на 1 против журналистки Лоры Санко и своей девушки Элль Вэгмен.

Как сообщает агентство Fightside, Санко является популярным репортером агентства ESPN, а до этого занималась смешанными единоборствами и провела один профессиональный поединок в 2013 году, который закончился ее победой. На любительском уровне на ее счету 4 победы и 1 поражение. Девушка Доусона участвует в боях UFC и сумела одержать 6 побед и 3 поражения на профессиональном уровне.

Грант Доусон со своей девушкой

Грант Доусон со своей девушкой

Playerswiki

Как видим, победителем поединка оказался Доусон, который сумел сломить сопротивление соперниц. На счету американца 15 профессиональных поединков, 14 из которых завершились его победами.

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Тема
UFC
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