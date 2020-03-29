Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Никита Крылов признался, что ему пришлось отложить получение российского паспорта.

Никита Крылов @nikitakrylovufc

"Я по факту не из Украины сейчас и не из России. Для меня не проблема будет подраться и с россиянином, и с украинцем, это наше ремесло, я к этому отношусь всегда с добром. Затея с российским паспортом пока слетела. В прошлом году мне выделили квоту на получение разрешения на временное проживание. Но из-за моих постоянных перемещений она обнулилась. И с тех пор я не сделал ничего в этом направлении", - цитирует 28-летнего Крылова "СЭ".

В одном из ранних интервью уроженец Красного Луча заявлял, что очень хочет получить российский паспорт и имеет огромное желание выступить под флагом "ЛНР".

17 марта луганский спортсмен, победивший американца Джонни Уоккера на турнире UFC Fight Night 170 в Бразилии, сфотографировался с флагами Украины и России.

Год назад Крылову запретили выходить на поединок под песню "День победы" в рамках турнира под эгидой UFC

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