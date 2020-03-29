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29 марта • обновлено в 18:44
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Боец UFC из "ЛНР" Никита Крылов, предавший Украину, не смог получить паспорт России

1.9т
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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Никита Крылов признался, что ему пришлось отложить получение российского паспорта.

Никита Крылов

Никита Крылов

@nikitakrylovufc

"Я по факту не из Украины сейчас и не из России. Для меня не проблема будет подраться и с россиянином, и с украинцем, это наше ремесло, я к этому отношусь всегда с добром. Затея с российским паспортом пока слетела. В прошлом году мне выделили квоту на получение разрешения на временное проживание. Но из-за моих постоянных перемещений она обнулилась. И с тех пор я не сделал ничего в этом направлении", - цитирует 28-летнего Крылова "СЭ".

В одном из ранних интервью уроженец Красного Луча заявлял, что очень хочет получить российский паспорт и имеет огромное желание выступить под флагом "ЛНР".

17 марта луганский спортсмен, победивший американца Джонни Уоккера на турнире UFC Fight Night 170 в Бразилии, сфотографировался с флагами Украины и России.

Год назад Крылову запретили выходить на поединок под песню "День победы" в рамках турнира под эгидой UFC

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Персона
Никита Крылов
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
К скаленвставателям на---х! =)
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Перемога скоро
Перемога скоро
Pruglo Sergey, так он про это и пишет. Просто пока не получилось. :)
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