Американская гимнастка Джен Брикер собирает сотни восторженных комментариев своими выступлениями несмотря на то, что родилась в 1987 году без ног.

Биологические родители отказались от дочери, но ее усыновила пара, которых не пугала особенность ребенка. Брикеры хотели сделать для дочери протезы, однако они оказались неудобными, поэтому девушка отказалась от них навсегда. Она научилась ходить и бегать на руках и бедрах, играла в волейбол, баскетбол и активно проводила время с друзьями.

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

В 1996 году Джен, вдохновившись выступлением на Олимпиаде спортивной гимнастки Доминики Мочану, решила также заниматься спортом и добилась серьезного успеха. Брикер стала чемпионкой штата, позже переквалифицировавшись в воздушную акробатку.

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

В 2019 году Джен вышла замуж за Доминика Бауэра. Сейчас Брикер – востребованная спортсменка, акробатка. Её выступления завораживают. На воздушных полотнах она делает то, что другим и не под силу. Джен ведет активный и насыщенный образ жизни, часто выступая публично.

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

Ее главная фраза на выступлении: "Никогда не говори "не могу"". Этот девиз внушили Брикер её родители. Она считает, что самое главное – вера в себя.

"Когда с детства вам говорят, что вы прекрасны, какими бы ни родились, что можете делать всё, что захотите, то вам всё под силу", – заявила Брикер в одном из интервью.

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

Безногая гимнастка покорила сеть верой в себя Instagram Джен Брикер

Как сообщал OBOZREVATEL, российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила серьезнейшие травмы на международных соревнованиях в латвийской Риге. Акробатке диагностировали перелом двух позвонков, повреждение спинного мозга, отсутствие чувствительности в ногах.