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6 мая • обновлено в 07:00
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Белодед сказала, чего не должна делать женщина

5.9т
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Украинская дзюдоистка Дарья Белодед поделилась своим отношением к феминизму и призналась, что любая женщина никогда не должна себя сравнивать с мужчиной.

Дарья Белодед

Дарья Белодед

@dariabilodid7

"Никогда об этом не задумывалась, но не могу сказать, что я поддерживаю феминизм и поддерживаю женщин, которые хотят равных прав с мужчинами. Женщина должна оставаться женщиной и не сравнивать себя с мужским полом. Это мое мнение. Кто-то поддерживает феминизм, а кто-то нет. Не знаю, я над этим не задумываюсь", – заявила Белодед в интервью Xsport.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белодед приворожила фанатов пикантной позой и стройными ножками.

Дарья xзаняла 12-е место в рейтинге лучших спортсменок 2019 года, который составила Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS).

Напомним, в августе 2019 года Дарья подтвердила звание сильнейшей на планете, завоевав золотую медаль чемпионата мира.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
дзюдо
Персона
Дарья Белодед
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