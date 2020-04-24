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24 апреля • обновлено в 09:29
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Беленюк высказался об украинском языке: спортивные итоги 23 апреля

1.1т
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Борец и депутат Жан Беленюк объяснил, почему общается на русском языке, а российский комментатор Василий Уткин снова вызвал на баттл пропагандиста Владимира Соловьева.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 23 апреля.

Кроме того, бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко высказался о Владимире Зеленском. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Владимир Соловьев Василий Уткин Александр Емельяненко Жан Беленюк
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