Беленюк высказался об украинском языке: спортивные итоги 23 апреля

Борец и депутат Жан Беленюк объяснил, почему общается на русском языке, а российский комментатор Василий Уткин снова вызвал на баттл пропагандиста Владимира Соловьева.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 23 апреля.
Кроме того, бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко высказался о Владимире Зеленском. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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