Беленюк высказался об украинском языке: спортивные итоги 23 апреля

Борец и депутат Жан Беленюк объяснил, почему общается на русском языке, а российский комментатор Василий Уткин снова вызвал на баттл пропагандиста Владимира Соловьева.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 23 апреля.

Кроме того, бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко высказался о Владимире Зеленском. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Хочу унизить тебя": Уткин снова вызвал Соловьева на баттл, назвав того фашистом

"Использую русский": депутат "Слуги народа" отказался "нарочито" говорить на мове

Удар по "Динамо": СМИ выяснили планы УЕФА по Лиге чемпионов

"Не считаю за человека": легенда российского MMA ответил Емельяненко

"Многие разочаровались": Левченко сказал, почему Зеленский ничего не изменил в Украине

Стримершу Франсин Fran Во затравили на Overwatch Flash Ops из-за груди

Двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев находится в коме

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!