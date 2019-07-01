Беленюк с украинским флагом зажег в Минске на Европейских играх: эффектное видео

Украинский борец Жан Беленюк, который накануне выиграл "золото" Европейских игр-2019, устроил незабываемый перфоманс после своей победы в финале соревнований.

Наш соотечественник, поборов Ислама Аббасова из Азербайджана, первенствовал в весовой категории до 87 кг. Жан восхитил зрителей не только эффектным броском соперника, но и зажигательным гопаком.

Беленюк по традиции появился на ковре с украинским флагом и исполнил национальный танец, доведя публику до экстаза. Соответствующее видео сам спортсмен опубликовал на своих страницах в социальных сетях Facebook и Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина финишировала в тройке сильнейших на Европейских игра 2019 года в Минске. Наша команда завоевала 51 награду – 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых.

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