15-летняя фигуристка первой в мире выполнила сложнейший элемент - опубликовано видео

Российская фигуристка Анна Щербакова стала первой фигуристкой в мире, исполнившей четверной лутц на официальных соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU) уровня мастеров.

15-летняя россиянка выиграла турнир Lombardia Trophy, проходящий в итальянском Бергамо. Щербакова получила 150,47 балла за прокат произвольной программы, что стало лучшим показателем среди всех участниц турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее четверной лутц уже выполняли на международных соревнованиях, но исключительно в младших возрастных категориях. Впервые этот элемент удался в сентябре прошлого года на третьем этапе юниорского Гран-при в Каунасе российской фигуристке Александре Трусовой.

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