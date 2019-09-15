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15 сентября • обновлено в 10:47
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15-летняя фигуристка первой в мире выполнила сложнейший элемент - опубликовано видео

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Российская фигуристка Анна Щербакова стала первой фигуристкой в мире, исполнившей четверной лутц на официальных соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU) уровня мастеров.

15-летняя россиянка выиграла турнир Lombardia Trophy, проходящий в итальянском Бергамо. Щербакова получила 150,47 балла за прокат произвольной программы, что стало лучшим показателем среди всех участниц турнира.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее четверной лутц уже выполняли на международных соревнованиях, но исключительно в младших возрастных категориях. Впервые этот элемент удался в сентябре прошлого года на третьем этапе юниорского Гран-при в Каунасе российской фигуристке Александре Трусовой.

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Тема
фигурное катание
Место
Италия
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Белый господин
Белый господин
Фигуристка Путина прыгнула? Так Обоз пишет обычно.
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