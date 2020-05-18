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18 мая • обновлено в 20:51
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"Слабые в умственном жанре": Кондратюк поставил диагноз Усику и Ломченко

8.7т
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Известный украинский телеведущий Игорь Кондратюк подверг жесткой критике боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко из-за их непризнания военной агрессии России в отношении нашей страны.

По словам журналиста, он не будет сильно переживать, если спортсмены перестанут выходить на свои бои под флагом Украины.

"Слабые в умственном жанре": Кондратюк поставил диагноз Усику и Ломченко

"Мне будет все равно, если эти ребята перестанут выступать под украинским флагом. Усик и Ломаченко сильны на ринге, но очень слабые в умственном жанре. Не понимаю тех, для кого они являются кумирами. Их поступки вне спорта не стоят выеденного яйца. Их слова не значат ни грамма", – цитирует Кондратюка газета "Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая чемпионка мира по кикбоксингу Елена Твердохлеб назвала Александра Усика и Василия Ломаченко агентами Кремля.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Игорь Кондратюк Василий Ломаченко Александр Усик
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