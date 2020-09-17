Селезнев об Усике: человек украинский флаг прославляет, а ему такие скотские вопросы задают

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев возмутился из-за вопросов, на которые приходится отвечать Александру Усику.

В интервью на YouTube-канале "Трендець" он отметил большой вклад боксера в прославление Украины во всем мире.

"Больше всего мне не нравится, когда ему вопросы о Крыме задают. Тем, кто это делает, должно быть стыдно. Потому что человек страну прославляет, украинский флаг, а ему такие скотские вопросы задают. Аж мне даже неудобно. Как может какой-то журналист спрашивать у Усика о Крыме? А что ты сделал для этой страны?" – объяснил свою точку зрения нападающий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Селезнев заявил, что мог перейти в "Динамо" в летнее межсезонье.