Российский биатлонист застрял в заборе во время гонки: спортивные итоги 28 декабря

Во время Рождественской гонки-2019 российский биатлонист застрял в ограждении и боксер, обещавший убить Ломаченко, отметился гнусной выходкой перед боем.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 28 декабря.
Кроме того, Украина стала вице-чемпионом Рождественской гонки и министр спорта Испании сделал резкое заявление о скандале с Зозулей. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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