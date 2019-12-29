Российский биатлонист застрял в заборе во время гонки: спортивные итоги 28 декабря

Во время Рождественской гонки-2019 российский биатлонист застрял в ограждении и боксер, обещавший убить Ломаченко, отметился гнусной выходкой перед боем.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 28 декабря.

Кроме того, Украина стала вице-чемпионом Рождественской гонки и министр спорта Испании сделал резкое заявление о скандале с Зозулей. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

В сети высмеяли "самое позорное в истории" выступление России в Рождественской гонке

Российский биатлонист застрял в отбойнике во время Рождественской гонки-2019

Официально: суперзвезда мирового футбола вернулся в "новый" клуб Шевченко

Украина стала вице-чемпионом Рождественской гонки

Боксер, обещавший убить Ломаченко, отметился гнусной выходкой перед боем

На стройке Шулявского моста заметили "Леннокса Льюиса" – фотофакт

"Положить конец": министр спорта Испании сделал резкое заявление о скандале с Зозулей

Оценены шансы Кадырова в бою против Емельяненко

Расстрелял: Пидручный произвел фурор на Рождественской гонке

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!