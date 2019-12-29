Главная Новости
29 декабря • обновлено в 10:26
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости спорта

Российский биатлонист застрял в заборе во время гонки: спортивные итоги 28 декабря

786
Читать материал на украинском

Во время Рождественской гонки-2019 российский биатлонист застрял в ограждении и боксер, обещавший убить Ломаченко, отметился гнусной выходкой перед боем.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 28 декабря.

Российский биатлонист застрял в заборе во время гонки: спортивные итоги 28 декабря

Кроме того, Украина стала вице-чемпионом Рождественской гонки и министр спорта Испании сделал резкое заявление о скандале с Зозулей. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

В сети высмеяли "самое позорное в истории" выступление России в Рождественской гонке

Российский биатлонист застрял в отбойнике во время Рождественской гонки-2019

Официально: суперзвезда мирового футбола вернулся в "новый" клуб Шевченко

Украина стала вице-чемпионом Рождественской гонки

Боксер, обещавший убить Ломаченко, отметился гнусной выходкой перед боем

На стройке Шулявского моста заметили "Леннокса Льюиса" – фотофакт

"Положить конец": министр спорта Испании сделал резкое заявление о скандале с Зозулей

Оценены шансы Кадырова в бою против Емельяненко

Расстрелял: Пидручный произвел фурор на Рождественской гонке

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это он не застрял это машинально очко подставил)))это же ру а там геев 95%)))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги