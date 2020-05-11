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11 мая • обновлено в 19:18
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"Прямо угрожаете": Усик обратился к украинцам и объяснил фильм о религии

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Украинский боксер Александр Усик назвал угрозами в свой адрес критику за участие в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".

На своей странице в социальной сети Instagram супертяж записал обращение к соотечественникам, отметив, что некоторые из них разделяют страну.

"Вы оскорбляете, осуждаете меня за кино. В кино показано, как Бог изменил мою жизнь и жизнь тех участников, которые в нем снимались. Я могу сниматься в каких угодно фильмах. Мы же демократическая держава. Мы движемся в демократическое общество. Друзья, не оскорбляйте, не вырывайте из контекстов. И еще. Друзья, не надо угрожать. Вы прямо угрожаете. Про снайперш, про стариков, которые отстреливают животных. Вы вспомнили Кадырова, вы вспомнили Путина. Вы всех вспомнили! Не надо угрожать. Вы разделяете страну. На верующих, неверующих, рассказываете, во что мне верить", – сказал Усик.

Он также подчеркнул, что многие получают выгоду после его высказываний. "За счет того, что мы говорим и как мы живем, вы существуете. Блин, так и есть. Вы выдергиваете из контекста, вы берете видео, которые мы записываем, и за счет этого у вас появляется больше подписчиков, больше просмотров. Слушайте, ну если так, то давайте делать правильно. Мы же можем обратиться к юристам. Вы хотя бы роялти платите за то, что у вас столько просмотров", – заявил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!" Александр Усик однозначно высказался за дружбу с россиянами. В свою очередь Василий Ломаченко назвал Россию и Украину едиными.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Александр Усик
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Комментарии
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Manfred Anry
Manfred Anry
Бо маскалі вважають , що вони із держави де ХАЙЛЬ ПУТІН
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2
0
Он Алекс
Он Алекс
К тебе один вопрос - зачем русские стреляют в украинцев ?? Ответа в твоём видео -нет. Ты просто «молчишь».. доказывать тебе никто ничего усик не будет, все все поняли.
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3
0
2 из 3 ответов | показать все
Manfred Anry
Manfred Anry
западенский рогуль, А двоє загиблих українських військових? І не мичи як теля ,що ти не знав.
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2
0
Он Алекс
Он Алекс
западенский рогуль, Свои советы оставь для россиян.ты на чужой территории
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2
0
Он Алекс
Он Алекс
Какое то упоротое этот усик.
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2
0
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