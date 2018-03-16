Украина завоевала шестое "золото" на Паралимпиаде-2018

Украинские биатлонисты пополнили медальную копилку нашей страны на Паралимпийских играх-2018. В 7-й соревновательный день Паралимпиады в Пхенчхане спортсмены из Украины выиграли три награды. Теперь у нашей сборной 19 медалей.

"Золото" в индивидуальной гонке на 15 км среди спортсменов с нарушением зрения (класс В1-В3) завоевал Виталий Лукьяненко. "Серебро" в этой же дисциплине взял еще один наш соотечественник Александр Казик.

"Бронзу" в последний момент у двух украинцев вырвал француз Энтони Шаленсон. Он на 8 секунд опередил Анатолия Ковалевского и Юрия Уткина, которые показали идентичный результат и заняли четвертое место. Шестым стал Дмитрий Суярко.

В женской команде в классе В2 медаль сумела завоевать Оксана Шишкова. Уроженка Харькова добыла "серебро" в индивидуальной гонке на 12,5 км.

Еще одна представительница Украины Ольга Прилуцкая стала четвертой.

В мужской индивидуальной гонке на 15 км среди сидячих спортсменов украинцу Тарасу Радю не хватило до "бронзы" всего четырех секунд.

В женской индивидуалке среди стоячих спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата украинки остановились в шаге от подиума. Ирина Буй отстала от третьего места на 4 секунды, а пятой финишировала Богдана Конашук.

Еще две украинки в этой гонке Людмила Ляшенко и Юлия Батенкова-Бауманн стали 10-й и 11-й соответственно.

В мужской индивидуалке в подобной дисциплине до третьей стрельбы Игорь Рептюх шел на золотую медаль. Однако два промаха отбросили украинца сперва на четвертую позицию, а затем еще одна штрафная минута откатила его на пятое место.

Капитан сборной Украины Григорий Вовчинский остановился в шаге от "бронзы", Виталий Сытник стал шестым, а Сергей Романюк финишировал 12-м.

Отметим, что партнером паралимпийской сборной Украины является мобильный оператор lifecell.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что россияне устроили провокацию на Паралимпиаде-2018.