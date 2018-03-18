Опубликован итоговый зачет Паралимпиады-2018: где Украина

Сборная Украины завершила XII Паралимпийские зимние игры 2018 на итоговом 6-м месте в официальном медальном зачете Паралимпиады-2018. На счету наших спортсменов 22 награды: семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.

В последний соревновательный день "золото" в смешанной лыжной эстафете взяли Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова, что позволило украинской команде закрепиться в шестерке сильнейших.

На первом месте в медальном рейтинге Игры-2018 завершила команда США. Вторыми идут нейтральные паралимпийские атлеты (РФ), на третьей строчке Канада.

Отметим, что партнером паралимпийской сборной Украины является мобильный оператор lifecell.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что на Паралимпиаде-2018 был установлен исторический рекорд, который побил достижение российского Сочи-2014.