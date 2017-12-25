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"Грязь в интернете": хоккеист сборной России загнобил граждан РФ

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Российский хоккеист Владимир Тарасенко призвал граждан РФ прекратить высказывания о бойкоте Олимпиады-2018. По мнению спортсмена, его соотечественники не пытаются поставить себя на место тех, кто будет выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом.

"Люди, которые не связаны со спортом, не понимают, сколько сил и здоровья потрачено атлетами. Для кого-то цель жизни – попасть на Олимпиаду. В такие моменты у нас не остается другого выбора. Мы с нашими русскими ребятами разговариваем. Только поддерживаем их, искренне желаем победы. Все равно они – наши спортсмены. Это наша страна. Неважно, какое решение принято. Надо поддерживать своих людей. А не лить грязь в интернете", – приводит слова Тарасенко "Советский спорт".

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Тема
Олимпиада-2018
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