"Грязь в интернете": хоккеист сборной России загнобил граждан РФ

Российский хоккеист Владимир Тарасенко призвал граждан РФ прекратить высказывания о бойкоте Олимпиады-2018. По мнению спортсмена, его соотечественники не пытаются поставить себя на место тех, кто будет выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом.

"Люди, которые не связаны со спортом, не понимают, сколько сил и здоровья потрачено атлетами. Для кого-то цель жизни – попасть на Олимпиаду. В такие моменты у нас не остается другого выбора. Мы с нашими русскими ребятами разговариваем. Только поддерживаем их, искренне желаем победы. Все равно они – наши спортсмены. Это наша страна. Неважно, какое решение принято. Надо поддерживать своих людей. А не лить грязь в интернете", – приводит слова Тарасенко "Советский спорт".

Как сообщал "Обозреватель", Международный олимпийский комитет выдвинул жесткие требования к сборной России по бобслею.