Главная Новости
17 апреля • обновлено в 11:01
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости спорта

"Лживый мерзавец": Навальный поставил на место Соловьева в споре с Уткиным

Читать материал на украинском

Российский оппозиционер Алексей Навальный поддержал комментатора Василия Уткина в его споре с пропагандистом Владимиром Соловьевым.

По мнению Навального, спортивный журналист справедливо упрекнул правительство РФ в предательстве на фоне пандемии коронавируса, так как не обеспечило граждан необходимыми условиям при карантине.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

кадр из видео

"Уткин сказал правильные вещи. И тут на него сразу летит маленькая моська. Потому что сказаны преступные вещи, потому что Василий усомнился в том, что наше государство прекрасное. И бежит Соловьев, потому что он главный пропагандист. Он выпрыгивает из штанишек и пишет, что Уткин сумасшедший. Соловьев смешной и маленький лжец. Уткин говорит реальные вещи, ведь мы платим налоги этому государству. А за что? А лживый мерзавец Соловьев откровенно врет в глаза людям", – сказал Навальный в эфире своего YouTube-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, после оскорблений в свой адрес Василий Уткин вызвал Соловьева на Versus Buttle. Его оппонент нелепо отказался от вызова, засыпав комментатора новыми грязными высказываниями.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Владимир Соловьев Алексей Навальный Василий Уткин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2 миллионов человек, погибли – более 140 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Beyond
VS
JiJieHao
Победа Beyond
2,35 Сделать ставку
paiN
VS
Imperial
Победа Imperial с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
SKADE
VS
Endpoint
Тотал больше 26,5 раундов
1.90 Сделать ставку
Gambit Youngsters
VS
Copenhagen Flames
Победа Gambit Youngsters
1.75 Сделать ставку
pro100
VS
Nemiga
Тотал больше 2,5 карт
1.90 Сделать ставку
Beyond
VS
D13
Победа Beyond
1.70 Сделать ставку
Рух
VS
Минск
Инд. тотал Минска больше 1
1.95 Сделать ставку
Ислочь
VS
Славия
Славия не проиграет
1.70 Сделать ставку
Витебск
VS
Динамо Брест
Победа Динамо Брест
1.75 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Торпедо-БелАЗ
Тотал меньше 2.5
1.78 Сделать ставку