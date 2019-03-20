Ломаченко потряс ESPN: спортивные итоги 19 марта

Ломаченко потряс ESPN своим трюком, а Шевченко и сборная Украины восхитили сеть поступком на "Олимпийском". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 19 марта.
Кроме того, МакГрегор поставил ультиматум UFC и Шевченко принял решение по Мораесу в сборной Украины. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
"О Боже мой!" Ломаченко потряс ESPN своим трюком — видеофакт
Шевченко и сборная Украины восхитили сеть поступком на "Олимпийском"
"Это все, о чем я прошу": МакГрегор поставил ультиматум UFC
Официально: Шевченко принял решение по Мораесу в сборной Украины
"Пауза в отношениях": стало известно о ситуации между Суркисом и Хацкевичем
"Будет плевок": Коноплянка высказался о Ракицком и работе в России
"Никто не волновался": экс-муж Началовой сделал признание о смерти певицы
"Просто ужасно": Мораес приехал в сборную Украины и сделал откровенное признание
"Перемолотит": в Британии поставили крест на шансах Кроллы в бою с Ломаченко
Умерла скандальная трехкратная олимпийская чемпионка
Экс-муж Началовой рассказал, что было самым страшным после смерти певицы
"Нужно менять паспорт": Зозуля ответил фанату из-за Мораеса
Бой с братом за 100 млн: в России оценили возвращение Кличко
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!