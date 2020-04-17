"Хромая утка": Уткин едко высмеял Путина

Российский комментатор Василий Уткин едко прошелся по обнулению сроков президента РФ Владимира Путина.

По мнению журналиста, в нынешней ситуации глава Кремля никому не интересен из граждан.

"Люди, которые нами в России правят, скорее всего, очень даже неплохие. Просто они думают, что если выйдут из-за кремлевской стены и пройдут по улице, то здесь стоят телефонные аппараты и позвонить стоит двушку. А все остальное в них, может быть, и неплохо. Я склоняюсь к гипотезе, что из-за всех перемен в конституции, в частности и обнулении президентских сроков, многие стали смотреть на Путина как на хромую утку, когда не так важны его распоряжения, как важно разобраться, что будет позже", – сказал Уткин в интервью YouTube-каналу Алеси Бацман.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционер Алексей Навальный поддержал Василия Уткина в его конфликте с журналистом Владимиром Соловьевым.

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