Зеленский открыл Ледовую арену в Мариуполе. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский и президент ХК "Донбасс" Борис Колесников открыли в Мариуполе первую ледовую арену Mariupol Ice Center.

Размеры площадки составляют 58 на 28 метров. На арене будут работать ДЮСШ, где почти полтысячи детей смогут заниматься хоккеем и фигурным катанием. Вместительность арены составляет 300 зрителей, но после второй очереди строительства она вырастет до 1500 человек.

Сразу же после торжественного открытия Mariupol Ice Center начался дебютный матч "Мариуполя" в УХЛ – против киевского "Сокола".

Напомним, ХК "Донбасс" за собственные средства построил в Мариуполе Ледовую арену. По словам Бориса Колесникова, ледовая арена - это его подарок родному городу.

Теперь в городе появятся детские академии хоккея и фигурного катания. Заниматься в них смогут порядка 500 мариупольских детей.

Известно, что площадь арены составит около 3,5 тысяч квадратных метров. При строительстве установили специальный купол, который позволит проводить тренировки и соревнования даже летом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятом юбилейном сезоне чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) примут участие восемь команд, три из которых являются новичками первенства.