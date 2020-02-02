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2 февраля • обновлено в 22:15
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Вратарь отбил шайбу "ударом скорпиона" - опубликовано видео

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Вратарь "Аризона Койотис" Антти Раанта отразил шайбу "ударом скорпиона" во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Чикаго Блэкхоукс".

Раанта в третьем периоде не позволил забить Брэндону Сааду. Бросок игрока "Чикаго" голкипер отбил лежа, успев поднять ноги над головой. Комментатор встречи отреагировал на этот эпизод фразой: "Вы издеваетесь надо мной?!".

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Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Тобола" Антон Шиндер отметился роскошным голом в матче чемпионата Казахстана против "Атырау" (3:2). Экс-футболист сборной Украины забил шедевральный мяч "ударом скорпиона".

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Автор
Максим Богданов
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