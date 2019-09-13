Возрождение "Сокола" и матч на стадионе: в УХЛ стартует новый сезон

Украинская хоккейная лига (УХЛ) была очень близка к тому, чтобы возродить легендарный киевский "Сокол".

Об этом во время презентации нового сезона чемпионата Украины рассказал исполнительный директор организации Алексей Брага.

УХЛ

"Возрождение "Сокола"? Не буду скрывать, говорилось и об этом в свете предстоящего сезона. Но нам не хватило одного сильного инвестора. Мне порой аж стыдно, что в Киеве так мало сильных инвесторов с желанием развивать спортивные проекты. Нам очень хочется вернуть "Сокол", я помню ажиотаж и рейтинги тех матчей "Донбасса" и "Сокола"... Но мы работаем над этим и делаем все, чтобы возродить легендарный клуб", – приводит слова функционера корреспондент OBOZREVATEL.

УХЛ

Кроме того, Брага отметил, что новый розыгрыш УХЛ должен стать невероятно интересным для болельщиков. В частности, в чемпионате произойдет историческое событие – в нем впервые сыграет легионер из Швеции.

"Возрастного лимита в УХЛ не существует. В этом сезоне наши ведущие клубы очень сильно усилились, пришли разные легионеры, среди которых, можно смело говорить, есть легендарные игроки. К слову, приоткрою занавес и скажу, что в этом сезоне впервые в украинском хоккее появится игрок со Швеции", – отметил он.

УХЛ

УХЛ

Также исполнительный директор УХЛ анонсировал проведение матча чемпионата на открытой арене.

"Мы разрабатываем план "зимней классики" – проведения хоккейного матча на стадионе или большой открытой площадке. Где это будет? На НСК "Олимпийский" это сейчас невозможно провести. Есть варианты либо прийти на готовый стадион, либо построить площадку с трибуной на 5000 зрителей. Уже разрабатываются варианты с ВДНХ, "Оболонью" и даже вертолетной площадкой на КВЦ "Парковый". Насчет стадиона "Динамо" имени Лобановского пока не готов ничего сказать", – резюмировал Брага.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская хоккейная лига вошла в топ-5 по полярности в мире.

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