Впервые в истории: определился победитель Кубка Стэнли

Обыграв в решающем матче в гостях "Бостон Брюинс" – 4:1, клуб "Сент-Луис Блюз" впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли и выиграл финальную серию – 4:3.

Самым ценным игроком серии плей-офф был признан форвард "Сент-Луиса" Райан О’Райли. В финальной серии он набрал 9 очков в семи матчах, забивая голы в четырех играх подряд.

Вратарь "Блюз" Джордан Биннингтон установил рекорд НХЛ. Биннингтон стал первым вратарем-новичком в истории лиги, кому удалось выиграть 16 матчей в плей-офф.

"Сент-Луис Блюз", выступает в НХЛ с 1967 года. Журналисты подсчитали, что клуб в общей сложности провел 4 437 матчей, прежде чем выиграть Кубок Стэнли (4 046 — в регулярном сезоне, 391 — в плей-офф).

Ожидание главного трофея НХЛ составило 52 года или 18 872 дня. За это время "Блюз" сыграли в 72 сериях плей-офф.

Как сообщал OBOZREVATEL, жуткую драку в Бостоне прямо на трибунах во время пятого матча финальной серии Кубка Стэнли между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз" устроили местные фанаты.

Один из болельщиков, находившийся на трибунах рядом с дерущимися, опубликовал в Твиттере кадры произошедшей потасовки. Причины по которым возникла драка остаются пока неизвестны.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!