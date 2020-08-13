В Латвии хотят отказаться от совместного с Беларусью чемпионата мира по хоккею

Ухудшение отношений между Беларусью и Европой из-за жестких разгонов мирных демонстрантов белорусскими силовиками ставит под вопрос проведение чемпионата мира по хоккею, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш

Старт мундиаля запланирован на 21 мая. Турнир должен был пройти в Беларуси и в Латвии.

"Я думаю, что события в Беларуси резко меняют ситуацию. Сейчас я не вижу, как мы, как страна, можем устроить чемпионат вместе с Беларусью. Я уже попросил Министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной хоккейной федерацией, чтобы найти решение и понять, как мы правильнее всего можем поступить", – цитирует Кариньша Delfi со ссылкой на Русское Вещание LTV7.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЧМ 2021 года по хоккею могут перенести из Беларуси из-за протестов против результатов президентских выборов.

Президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель мониторит ситуацию.