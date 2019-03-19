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В Канаде хоккеист жестоко расправился с арбитром

2.2тЧитать материал на украинском

Жуткий случай произошел во время товарищеского хоккейного матча среди любительских команд в Канаде, в результате которого в тюрьме может оказаться 45-летний игрок Николас Сайр.

На появившемся в интернете видно, как хоккеист спорит с арбитрами матча, а потом нападает на одного из них. После того, как судья решает прекратить спор, Сайр наносит ему удар в голову. Рефери, не ожидавший нападения, падает на лед.

Хотя арбитр пока не обратился в правоохранительные органы, журналистам стало известно, что этим вопиющим случаем уже заинтересовалась полиция, которая начала расследование в отношении хулигана.

Главный "герой" инциндента Николас Сайр уже выступил с публичными извинениями перед рефери и взял на себя полную ответственность за содеянное.

"Я не спал с субботы. Мне очень жаль",— заявил хулиган.

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Как сообщал OBOZREVATEL, жутким побоищем досрочно завершился ответный матч чемпионата России по водному поло между казанским "Синтезом" и волгоградским "Спартаком". Когда до финальной сирены оставалось чуть более 4-х минут, игроки устроили массовую драку в воде.

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