Украина выиграла чемпионат мира по хоккею U-18

Юношеская сборная Украины по хоккею в блестящем стиле выиграла чемпионат мира в Дивизионе IB и добилась повышения в классе. Наша команда стала сильнейшей в турнире, который проходил на льду столичного Дворца спорта. В заключительном и решающем для себя матча подопечные Олега Игнатьева легко расправились с румынами – 6:0.

Наших ребят сразу после игры поздравил президент страны Петр Порошенко.

Украинцы имели тотальное преимущество в игре. Наши ребята открыли счет на 10-й минуте встречи, когда после передачи Даниила Дуюна отличился Кирилл Ланин. Еще спустя несколько мгновений гол на свой счет записал Александр Пересунько.

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В середине второго периода украинцы, в три раза превзойдя соперников по количеству бросков, в третий раз заставили румын начинать с центра. Голом отметился Алексей Сиротенко, после чего в воротах соперника расписался Артем Матейченко.

Заключительная 20-минутка стала финальным аккордом триумфа украинцев. Под овации трибун наша команда еще два раза отличились точными ударами, доведя счет до неприличного.

Украина – Румыния – 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: 9:20 – Ланин (Дуюн, Целогородцев), 11:20 – Пересунько (Сыротенко), 29:19 – Сыротенко (Середницкий), 35:09 – Матейченко (Пересунько, Сыротенко), 42:02 – Даниленко (Васильев), 55:41 – Мороз

Благодаря этой победе "желто-синие" набрали 12 очков и по дополнительным показателям обошли в турнирной таблице Австрию, завершив турнир на первом месте и добившись повышения в классе.

Отметим, что Украина впервые за последние 10 лет пробилась в Дивизион IA (U-18), где в следующем году попытается пробиться в элиту мирового хоккея.

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