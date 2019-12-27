"Убить за 6 секунд": россияне "сломали" звезду сборной Чехии на ЧМ по хоккею

Ведущий хоккеист, форвард сборной Чехии Якуб Лауко провел лишь шесть секунд на чемпионате мира среди молодежных команд, получив тяжелую травму в игре 1-го тура против команды России.

На первой минуте встречи в центре площадки в 19-летнего хоккеиста грубо, коленом в колено въехал россиянин Егор Соколов. Чех потерял равновесие и начал падать, после чего в него вдобавок въехал другой габаритный форвард сборной России Дмитрий Воронков.

Лауко покинул лед с помощью партнеров по команде, будучи не в состоянии ступить на больную ногу. Остаток матча он наблюдал, сидя с костылями, на его колено был наложен специальный бандаж.

Точно неизвестно, преднамеренным ли было нарушение, но, как сообщает Glavcom, в тот момент, когда Лауко покидал площадку, тренер россиян Валерий Брагин ободряюще похлопал по плечу одного из участников инцидента Воронкова.

Якуб Лауко после полученной травмы

На следующий день лидеру чешской сборной сделали медико-резонансную томографию. Диагноз оказался неутешительным: разрыв боковых связок колена. Восстановление после такой травмы занимает до полугода.

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Якуб Лауко считается восходящей звездой чешского хоккея. Он единственный игрок молодежной сборной страны, который начал карьеру за океаном.

Стоит отметить, что матч Чехия – Россия, несмотря ни на что, завершился победой чехов со счетом 4:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, молодежный чемпионат мира по хоккею стартовал в Чехии 26 декабря. В первом туре вратарь сборной Казахстана пропустил один из самых курьезных голов года.

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