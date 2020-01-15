Тренер из НХЛ попал в неловкое положение, перепутав хоккеистов

Главный тренер "Миннесоты" Брюс Будро сделал ошибку в заявке своей команды на матч НХЛ против "Питтсбурга", в результате чего его подопечные недосчитались одного защитника.

Как сообщает USA Today, Будро хотел выпустить на лед Грега Патерина, но случайно вписал в список участников поединка нападающего Райана Донато. Арбитры заметили это перед самым началом матча, поэтому защитник покинул игру, а форварду пришлось в срочном порядке переодеваться и выходить на поле.

Брюс Будро NHL.com

"Это была глупая ошибка. Такого со мной еще не случалось. Выход на матч с пятью защитниками – исключительно моя вина", – заявил Будро в послематчевом интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Бостона" Брэд Маршан допустил эпичную ошибку в серии буллитов во время матча регулярного сезона НХЛ против "Филадельфии".

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!