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15 января • обновлено в 15:27
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Тренер из НХЛ попал в неловкое положение, перепутав хоккеистов

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Главный тренер "Миннесоты" Брюс Будро сделал ошибку в заявке своей команды на матч НХЛ против "Питтсбурга", в результате чего его подопечные недосчитались одного защитника.

Как сообщает USA Today, Будро хотел выпустить на лед Грега Патерина, но случайно вписал в список участников поединка нападающего Райана Донато. Арбитры заметили это перед самым началом матча, поэтому защитник покинул игру, а форварду пришлось в срочном порядке переодеваться и выходить на поле.

Брюс Будро

Брюс Будро

NHL.com

"Это была глупая ошибка. Такого со мной еще не случалось. Выход на матч с пятью защитниками – исключительно моя вина", – заявил Будро в послематчевом интервью.

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Тема
НХЛ
Место
США
Тег
курьез
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