Трагедия дня: умер юный хоккеист команды КХЛ

Казахстанский хоккеист Вилен Прокофьев, который в трех последних сезонах выступал за "Снежных Барсов", но принадлежит "Барысу" из КХЛ, умер после нескольких месяцев борьбы с раком костей.

Как сообщает агентство Спорт Экспресс, в мае 2019 года у вратаря начались проблемы с бедром, обследование которого выявило у Прокофьева саркому Юинга (злокачественная опухоль костного мозга – Ред.). В ноябре "Барыс" объявил о запуске благотворительной акции в поддержку юного вратаря.

Вилен Прокофьев Спорт день за днем

Несколько недель назад его состояние ухудшилось, но после успешно проведенной операции его должны были выписать из больницы. Семье Прокофьева удалось собрать необходимую сумму на лечение от саркомы Юинга, но в понедельник, 3 февраля, "Барыс" опубликовал сообщение о трагической гибели 18-летнего голкипера.

Как сообщал OBOZREVATEL, молодой футболист французского "Генгама" Натаэль Жулан погиб в возрасте 23 лет, разбившись в ДТП.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!