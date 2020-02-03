Трагедия дня: умер юный хоккеист команды КХЛ

Казахстанский хоккеист Вилен Прокофьев, который в трех последних сезонах выступал за "Снежных Барсов", но принадлежит "Барысу" из КХЛ, умер после нескольких месяцев борьбы с раком костей.
Как сообщает агентство Спорт Экспресс, в мае 2019 года у вратаря начались проблемы с бедром, обследование которого выявило у Прокофьева саркому Юинга (злокачественная опухоль костного мозга – Ред.). В ноябре "Барыс" объявил о запуске благотворительной акции в поддержку юного вратаря.
Вилен Прокофьев
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Несколько недель назад его состояние ухудшилось, но после успешно проведенной операции его должны были выписать из больницы. Семье Прокофьева удалось собрать необходимую сумму на лечение от саркомы Юинга, но в понедельник, 3 февраля, "Барыс" опубликовал сообщение о трагической гибели 18-летнего голкипера.
С глубоким прискорбием сообщаем, что молодой вратарь "Снежных Барсов" после четырёх месяцев борьбы с тяжёлым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушёл из жизни. Вилену было 18 лет… ⠀ Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. ⠀ Благодарим всех, кто поддерживал его всё это время и не остался в стороне. ⠀ Пусть земля будет тебе пухом, Вилен. ⠀ Скорбим.
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