Шедевр украинского хоккеиста сравнили с голами Лобановского: видео момента

Нападающий ХК "Донбасс" Никита Мелехин отметился невероятной по красоте шайбой в матче 31-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ).

22-летний россиянин расписался в воротах Александра Хомутова из "Днепра", а сам гол назвали "по-футбольному красивым и точным" и даже сравнили со знаменитыми ударами с угловых легендарного Валерия Лобановского.

В середине второго период Мелехин подобрал шайбу после передачи партнера от борта. Бросать в касание Никите было неудобно, так как угол для удара был едва ли не отрицательным. Поняв, что все его партнеры по команде находятся под опекой, хоккеист "Донбасса" все же решился на бросок и попал точно в верхний угол.

Интересно, что эта шайба стала единственной в игре.

Как сообщал OBOZREVATEL, хоккеисты "Днепра" и "Кременчука" устроили массовое побоище в матче УХЛ.

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