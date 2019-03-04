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Самый нелепый гол в истории: россияне устроили дичь в НХЛ — видео курьеза

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Российские хоккеисты Александр Георгиев и Александр Овечкин стали героями одного из самых дичайших моментов в истории НХЛ.

В игре "Вашингтона" и "Рэйнджерс" спортсмены схлестнулись в серии послематчевых буллитов. Овечкин, защищающий цвета столичного клуба, сблизившись с вратарем ньюйоркцев, сделал ложное движение и уже готов был поразить пустую "рамку". Однако в этот момент Георгиев в буквальном смысле бросил свою клюшку под бросок соперника и снял шайбу с "крючка" соотечественника, пишет "Матч ТВ".

Александр Овечкин (в белом) против Александра Георгиева

Александр Овечкин (в белом) против Александра Георгиева

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Судьи сначала не засчитали взятие ворот, однако, после просмотра видеоповтора, присудили победу "Вашингтону". "Овечкин совершил ложный замах, и я упал раньше времени. А затем, когда он продолжил движение, я как бы выбросил ногу и клюшку одновременно. Это жесткое судейское решение", – прокомментировал эпизод Георгиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, сын российского олигарха Аркадия Роттенберга Павел устроил драку с соперником в матче российской Высшей хоккейной лиги.

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Тема
НХЛ
Персона
Александр Овечкин
Тег
Сборная Украины по хоккею
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