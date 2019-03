Самый нелепый гол в истории: россияне устроили дичь в НХЛ — видео курьеза

Российские хоккеисты Александр Георгиев и Александр Овечкин стали героями одного из самых дичайших моментов в истории НХЛ.

В игре "Вашингтона" и "Рэйнджерс" спортсмены схлестнулись в серии послематчевых буллитов. Овечкин, защищающий цвета столичного клуба, сблизившись с вратарем ньюйоркцев, сделал ложное движение и уже готов был поразить пустую "рамку". Однако в этот момент Георгиев в буквальном смысле бросил свою клюшку под бросок соперника и снял шайбу с "крючка" соотечественника, пишет "Матч ТВ".

Alex Ovechkin wins it in the shootout, after the stick is thrown at the puck. pic.twitter.com/ytvGzBqMaV