Самый нелепый гол в истории: россияне устроили дичь в НХЛ — видео курьеза

Российские хоккеисты Александр Георгиев и Александр Овечкин стали героями одного из самых дичайших моментов в истории НХЛ.

В игре "Вашингтона" и "Рэйнджерс" спортсмены схлестнулись в серии послематчевых буллитов. Овечкин, защищающий цвета столичного клуба, сблизившись с вратарем ньюйоркцев, сделал ложное движение и уже готов был поразить пустую "рамку". Однако в этот момент Георгиев в буквальном смысле бросил свою клюшку под бросок соперника и снял шайбу с "крючка" соотечественника, пишет "Матч ТВ".

Александр Овечкин (в белом) против Александра Георгиева

Alex Ovechkin wins it in the shootout, after the stick is thrown at the puck. pic.twitter.com/ytvGzBqMaV — NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 3 марта 2019 г.

Судьи сначала не засчитали взятие ворот, однако, после просмотра видеоповтора, присудили победу "Вашингтону". "Овечкин совершил ложный замах, и я упал раньше времени. А затем, когда он продолжил движение, я как бы выбросил ногу и клюшку одновременно. Это жесткое судейское решение", – прокомментировал эпизод Георгиев.

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