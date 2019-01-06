Россию унизили на молодежном чемпионате мира по хоккею - видеофакт

Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею опубликовали видео, на котором присутствовали флаги всех стран-участниц турнира, за исключением российского.

Fans, you’ve done it again! THANK YOU to the people of Vancouver and Victoria, Canadians across the country and supporters around the world for making the 2019 #WorldJuniors one for the history books! #REPRESENT pic.twitter.com/TDws7Q5ZwJ — #WorldJuniors (@HC_WJC) 6 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, хоккейный турнир проходил в Ванкувере и завершился в ночь с пятого на шестое января . "Золото" досталось сборной Финляндии, "серебро" завоевали США.

Молодежная сборная России по хоккею проиграла американцам со счетом 1:2. После поражения, оставившее россиян за бортом финала так расстроило российских спортсменов, что некоторые из них разрыдались.

Капитан молодежной сборной России по хоккею Клим Костин свою злость от результата сорвал на болельщиках.