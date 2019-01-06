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Россию унизили на молодежном чемпионате мира по хоккею - видеофакт

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Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею опубликовали видео, на котором присутствовали флаги всех стран-участниц турнира, за исключением российского.

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Как сообщал OBOZREVATEL, хоккейный турнир проходил в Ванкувере и завершился в ночь с пятого на шестое января . "Золото" досталось сборной Финляндии, "серебро" завоевали США.

Молодежная сборная России по хоккею проиграла американцам со счетом 1:2. После поражения, оставившее россиян за бортом финала так расстроило российских спортсменов, что некоторые из них разрыдались.

Капитан молодежной сборной России по хоккею Клим Костин свою злость от результата сорвал на болельщиках.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира по хоккею" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
КанадаВанкувер
Тег
сборная России по хоккею
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Извиняться значит будут. ))))))))))))))
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