Россия выбила США с чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею, в 1/4 обыграв команду США. Встреча завершилась со счетом 4:3.

"Красная машина" полностью доминировала в первом периоде, продемонстрировав тотальное превосходство. Американцы не успевали за своими соперниками и заслуженно пропустили две шайбы.

Во втором тайме игра перевернулась. США воспользовались тем, что подопечные Ильи Воробьева сбавили обороты и смогли отквитать одну шайбу - 1:2.

Oh baby! Just by the ear of Vasilevski off a feed from Jack Hughes to Noah Hanifin makes this a 1-goal game!



