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/Новости хоккея

Россия выбила США с чемпионата мира по хоккею

3.5тЧитать материал на украинском

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею, в 1/4 обыграв команду США. Встреча завершилась со счетом 4:3.

"Красная машина" полностью доминировала в первом периоде, продемонстрировав тотальное превосходство. Американцы не успевали за своими соперниками и заслуженно пропустили две шайбы.

Во втором тайме игра перевернулась. США воспользовались тем, что подопечные Ильи Воробьева сбавили обороты и смогли отквитать одну шайбу - 1:2.

Третья двадцатиминутка прошла в равной борьбе, где русским хоккеистам удалось реализовать свои моменты, а на пути "звездно-полосатой" дружины уверенно стал российский голкипер Андрей Василевский, несколько раз совершив умопомрачительные сейвы.

Ближе к концовке сил оказалось больше у США, которые смогли сократить разрыв до минимума, но перевести игру в овертайм им так и не удалось.

Россия - США

Россия - США

Россия - США

Россия - США

Россия - США

Россия - США

Россия - США

Россия - США

Россия - США

Россия - США

Россия - США

Россия - США

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В полуфинале россияне сыграют с победителем пары Чехия - Германия.

Напомним. что Россия уверенно выиграла группу В, добыв победы во всех семи матчах. Особо впечатляющим стал успех россиян в игре с действующими чемпионами шведами. Встреча завершилась со счетом 7:4.

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Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
СловакияБратислава
Тег
сборная России по хоккею
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
на пукистане праздник и пукистанским холопам все по фигу. залить башку боярышником и плюгавый царь уже не дрючит и жизнь налаживается
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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
Korolev Vlad, ещё мамашке твоей за щеку положить и можно спать ложиться.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "Американцы не успевали за своими соперниками и заслуженно пропустили две шайбы". Что-то не похоже это на обоз, совсем не похоже)
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CARGO 100
CARGO 100
Уж не знаю за кого, но раз Обоз новостит, то ххлы переживали ... Вот, блиадь, страна на пополам, одни радуются, вторые мотню на шароварах рвут ...
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