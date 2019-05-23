Россия выбила США с чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею, в 1/4 обыграв команду США. Встреча завершилась со счетом 4:3.
"Красная машина" полностью доминировала в первом периоде, продемонстрировав тотальное превосходство. Американцы не успевали за своими соперниками и заслуженно пропустили две шайбы.
Во втором тайме игра перевернулась. США воспользовались тем, что подопечные Ильи Воробьева сбавили обороты и смогли отквитать одну шайбу - 1:2.
Oh baby! Just by the ear of Vasilevski off a feed from Jack Hughes to Noah Hanifin makes this a 1-goal game! @usahockey @NHLFlames #IIHFWorlds— IIHF (@IIHFHockey) 23 мая 2019 г.
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Третья двадцатиминутка прошла в равной борьбе, где русским хоккеистам удалось реализовать свои моменты, а на пути "звездно-полосатой" дружины уверенно стал российский голкипер Андрей Василевский, несколько раз совершив умопомрачительные сейвы.
Ближе к концовке сил оказалось больше у США, которые смогли сократить разрыв до минимума, но перевести игру в овертайм им так и не удалось.
Россия - США
Россия - США
Россия - США
Россия - США
Россия - США
Россия - США
В полуфинале россияне сыграют с победителем пары Чехия - Германия.
Напомним. что Россия уверенно выиграла группу В, добыв победы во всех семи матчах. Особо впечатляющим стал успех россиян в игре с действующими чемпионами шведами. Встреча завершилась со счетом 7:4.
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