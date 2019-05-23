Россия выбила США с чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею, в 1/4 обыграв команду США. Встреча завершилась со счетом 4:3.

"Красная машина" полностью доминировала в первом периоде, продемонстрировав тотальное превосходство. Американцы не успевали за своими соперниками и заслуженно пропустили две шайбы.

Во втором тайме игра перевернулась. США воспользовались тем, что подопечные Ильи Воробьева сбавили обороты и смогли отквитать одну шайбу - 1:2.

Oh baby! Just by the ear of Vasilevski off a feed from Jack Hughes to Noah Hanifin makes this a 1-goal game! @usahockey @NHLFlames #IIHFWorlds



Stay up to the minute with game action with the IIHF App:

 https://t.co/PDQtNtuJxc

▶️ https://t.co/yImldTg3TU pic.twitter.com/taz3rSnsrr — IIHF (@IIHFHockey) 23 мая 2019 г.

Третья двадцатиминутка прошла в равной борьбе, где русским хоккеистам удалось реализовать свои моменты, а на пути "звездно-полосатой" дружины уверенно стал российский голкипер Андрей Василевский, несколько раз совершив умопомрачительные сейвы.

Ближе к концовке сил оказалось больше у США, которые смогли сократить разрыв до минимума, но перевести игру в овертайм им так и не удалось.

Россия - США

Россия - США

Россия - США

Россия - США

Россия - США

Россия - США

В полуфинале россияне сыграют с победителем пары Чехия - Германия.

Напомним. что Россия уверенно выиграла группу В, добыв победы во всех семи матчах. Особо впечатляющим стал успех россиян в игре с действующими чемпионами шведами. Встреча завершилась со счетом 7:4.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!