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2 января • обновлено в 10:38
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Россия – Швейцария: смотреть онлайн четвертьфинал МЧМ по хоккею

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На молодежном чемпионате мира по хоккею в четверг, 2 января, пройдут матчи четвертьфинальной стадии.

Один из главных фаворитов турнира сборная России в первом раунде плей-офф сразится со Швейцарией. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Россия – Швейцария. Начало игры – в 13:30 по киевскому и 14:30 по московскому времени.

молодежная сборная России по хоккею

молодежная сборная России по хоккею

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Отметим, что на групповом этапе российская команда заняла лишь третье место, уступив США и Канаде, но сумев опередить хозяев чемпионата чехов. В свою очередь Швейцария была второй в компании со Швецией, Словакией, Финляндией и Казахстаном, потерпев единственное поражение от "Тре крунур".

Чемпионат мира по хоккею U-20

Россия – Швейцария – 0:0

Плеер с трансляцией появится в этой новости ближе к началу игры.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Чехии по хоккею U-20 стал жертвой грубости россиян, проведя на турнире лишь шесть секунд.

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Читайте все новости по теме "Чемпионат мира по хоккею" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
Чехия Острава
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