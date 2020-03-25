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25 марта • обновлено в 09:57
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Российского хоккеиста избили до состояния комы

2.8т
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В городе Видное Московской области во время банкета в ресторане российский хоккеист Евгений Ермишин был избит до состояния комы.

Как сообщает издание Чемпионат, сейчас он находится в реанимации. Врачи диагностировали ему перелом черепа, сильнейшие гематомы и ушибы. Ему уже дважды делали трепанацию. Следователи, ответственные за это дело, пока не могут сказать, кто и зачем так сильно избил Ермишина.

Российского хоккеиста избили до состояния комы

Российского хоккеиста избили до состояния комы

Newsland

Стоит отметить, что 30-летний мужчина является детским хоккейным тренером и игроком любительской команды. Он родился в спортивной семье: его мать в прошлом была тренером по фигурному катанию, а отец Виталий – мастер спорта по хоккею международного класса. Он имеет подозрения по поводу того, кто мог избить его сына.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойца MMA Дмитрия Кузнецова толпой побили в одном из дворов Москвы.

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Место
Россия Москва
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Перемога скоро
Перемога скоро
И к новостям культуры. Вчера, в подъезде собственного дома был зарезан директор Дома культуры... :)
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