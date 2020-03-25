В городе Видное Московской области во время банкета в ресторане российский хоккеист Евгений Ермишин был избит до состояния комы.

Как сообщает издание Чемпионат, сейчас он находится в реанимации. Врачи диагностировали ему перелом черепа, сильнейшие гематомы и ушибы. Ему уже дважды делали трепанацию. Следователи, ответственные за это дело, пока не могут сказать, кто и зачем так сильно избил Ермишина.

Российского хоккеиста избили до состояния комы Newsland

Стоит отметить, что 30-летний мужчина является детским хоккейным тренером и игроком любительской команды. Он родился в спортивной семье: его мать в прошлом была тренером по фигурному катанию, а отец Виталий – мастер спорта по хоккею международного класса. Он имеет подозрения по поводу того, кто мог избить его сына.

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